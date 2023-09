Pastor é preso após abusar da filha da namorada por 2 anos

Um pastor suspeito de assédio sexual a uma adolescente foi preso em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju, Sergipe. A informação foi confirmada e divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (21).

Conforme as informações do site Metrópoles, a vítima do assédio é filha da namorada dele e teriam começado há cerca de 2 anos. Na ocasião, ele teria abordado a vítima com o envio de mensagens de WhatsApp. Das mensagens o autor passou a realizar toques físicos e carícias contra a vontade da adolescente.

Para não ser pego, o pastor costumava apagar as mensagens logo após enviá-las, para que não chegassem ao conhecimento de outras pessoas. "Todavia, algumas das mensagens comprometedoras foram 'printadas' pela vítima, que denunciou os abusos ao pai no final do mês de julho deste ano”, disse o delegado Paulo Márcio, responsável pelo caso, ao site F5 News.

Além de pastor, o homem também é assessor parlamentar na Câmara Municipal de Socorro e candidatou-se ao Conselho Tutelar do município.

