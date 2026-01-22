Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital

Homem, de 41 anos, que atua como pastor em uma igreja em Campo Grande, cujo local não foi divulgado pelas autoridades, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, dia 22, em uma residência na Vila Ieda, em uma ação da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Ele vinha sendo investigado por cometer os crimes de estupro de vulnerável contra duas enteadas e contra a própria filha, além de cometer ameaça e violência psicológica contra a ex-esposa.

Conforme informado pela Polícia Civil, a ocorrência chegou ao conhecimento da delegacia na última terça-feira, dia 20, quando a ex-companheira relatou o episódio.

Na ocasião, ela relatou que, após conversa familiar motivada por conflitos recentes decorrentes da separação, três filhas - duas enteadas e uma filha do investigado - relataram abusos sexuais sofridos quando crianças e adolescentes, supostamente praticados pelo então padrasto e pai no período estimado entre 2014 e 2024.

Diante disso, a delegada de plantão da DEAM, onde o caso foi inicialmente formalizado, decidiu pela representação da prisão preventiva, ocorrendo que no dia seguinte, a DEPCA assumiu a apuração dos fatos em razão do envolvimento de vítimas menores de idade.

Nesta quinta-feira, o homem foi localizado e foi conduzido a sede da especializada, onde foi autuado por crime de estupro de vulnerável, com pena aumentada pelo fato de exercer autoridade sobre as vítimas.

"O indivíduo será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Foram adotadas as providências de polícia judiciária cabíveis, incluindo encaminhamentos para exames periciais e medidas de proteção, preservando-se a dignidade e a integridade das vítimas", destacou a Polícia Civil em nota.

