Polícia

Pastor evangélico é preso acusado de estuprar três netas de consideração na Capital

O caso aconteceu na época em que as vítimas ainda eram crianças

12 fevereiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius
Avô foi preso pela Polícia CivilAvô foi preso pela Polícia Civil   (Divulgação/PCMS)

Pastor evangélico, de 63 anos, foi preso preventivamente durante a manhã desta quinta-feira, dia 12, após ser acusado de estuprar três netas de consideração em Campo Grande. O caso foi conduzido pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

O caso aconteceu na época em que as vítimas ainda eram crianças. A medida cautelar foi decretada pelo Poder Judiciário após a formalização de três boletins de ocorrência distintos, registrados nos anos de 2025 e 2026. As denúncias apontam o homem como suspeito dos abusos sexuais na condição de avô ou "avôdrasto".

Segundo a Polícia Civil, devido à gravidade das denúncias e reiteração dos fatos, atrelado a necessidade de proteção das vítimas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário.

O mandado foi cumprido por uma equipe de investigação da DEPCA, no bairro Vila Romana, em Campo Grande, na residência do investigado, onde ele também mantinha um ponto de pregação religiosa, que utilizava para exercer a função de pastor evangélico.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foi apreendido um aparelho de telefone celular, que será submetido à análise pericial, visando à obtenção de elementos complementares de prova.

Após os procedimentos de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

