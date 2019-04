Pastor preso em flagrante é solto após pagar fiança de R$ 5 mil

O pastor Luciano Linzemeyer, de 43 anos, que foi preso em flagrante na última quarta-feira (3) com um arsenal de armas em casa, já está solto e responderá o crime em liberdade. O homem teve um relaxamento da justiça e pagou uma fiança de R$ 5 mil para ficar em liberdade.

O juiz Fernando Moreira Freitas entendeu que o homem poderia responder em liberdade, pois é réu primário, tem residência fixa e o crime no qual ele foi indiciado não apresenta “grave ameaça à outra pessoa”.

Entenda o caso

Luciano foi preso em flagrante por receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na qualidade de suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato.

A Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão, e ao se deslocar à residência do pastor no centro da cidade encontrou as armas de fogo e munições de diversos calibres, inclusive miras laser e holográfica (acessórios de paintball). Coletes à prova de balas, balaclavas (touca de ninja), peruca, carregadores de pistolas e demais apetrechos também foram encontrados.

Deixe seu Comentário

Leia Também