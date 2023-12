Pastor preso por estuprar menina de 12 anos tenta culpar a vítima pelo crime

Um pastor de uma igreja localizada no município de Juara, em Mato Grosso, foi preso nesta sexta-feira (29) acusado de ter estuprado uma menina de 12 anos. A polícia tomou conhecimento do crime após a mãe da jovem procurar a polícia, ao lado da filha.

Aos policiais, a mãe contou que ao conversar com a filha sobre o porquê dela estar relutante em ir à igreja que a família frequenta, a jovem contou sobre os abusos sofridos pelo pastor. “Você não sabe o que está acontecendo, mãe”, disse a menina à sua progenitora.

A menina contou que no dia do abuso, dormiu na residência do pastor, e que após o estupro, recebeu uma mensagem do abusador, pedindo para que ela não contasse sobre o ocorrido para ninguém. Para a polícia, ela detalhou que conhece o pastor desde os cinco anos, e que no fim do ano passado, após voltar a morar em Juara, ela começou a frequentar a igreja. O pastor proibia a jovem de conversar ou abraçar outras pessoas.

Neste período, a jovem limpava a igreja como colaboração e, aos finais de semana, dormia na residência do pastor, nos fundos da igreja, quando sua mãe saía.

Foi na residência, em julho deste ano, que o pastor tentou beijar a jovem, pedindo desculpas após o ocorrido, afirmando que aquilo não deveria ocorrer, mas seria inevitável. Em outra ocasião, ainda no mesmo mês, o pastor cometeu o estupro contra a jovem.

Durante seu depoimento, a menina disse estar se sentindo amedrontada e culpada pelos fatos.

O pastor teve sua prisão decretada, e durante interrogatório atribuiu a culpa do ocorrido à vítima, dizendo que ela o induziu aos atos criminosos.

Deixe seu Comentário

Leia Também