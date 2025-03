Pastor que estuprava adolescentes para fazer 'limpeza espiritual', Ã© preso na Capital

Um pastor, de 59 anos, foi preso ao ser acusado de vários crimes sexuais, entre eles, estupro e posse sexual mediante fraude. O caso é investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, repassadas pela Polícia Civil, o homem usava sua posição de líder religioso para atrair jovens em estado de vulnerabilidade social, com a desculpa de que as ajudaria.

Por conta disso, ele convencia as vítimas de que elas precisavam realizar limpezas espirituais e com isso as forçava a morar com ele. Entre as ameaças, o autor dizia que elas sofriam de algum “mal espiritual”, caso não aceitasse fazer a “limpeza espiritual”.

Para continuar com a pratica criminosa, ele também ameaçava familiares próximos das vítimas, dizendo que os mataria caso elas contassem o estava acontecendo. Assim, acabavam sendo dominadas pelo pastor.

Os crimes teriam se iniciado em 2023 e, durante as buscas, as equipes encontraram anotações sobre a intimidade das vítimas, inclusive o controle do ciclo menstrual. A Polícia Civil acredita que outras jovens podem ter sido vítimas do criminoso.

Mais detalhes a respeito das investigações serão repassados pela DEPCA durante coletiva de imprensa, prevista para acontecer na sexta-feira (21).

