Polícia

Peão cai de cavalo em fazenda e é resgatado de barco pelo Corpo de Bombeiros

Ele foi socorrido com falta de ar e dificuldades para andar

22 setembro 2025 - 17h11

Um trabalhador rural, de 40 anos, precisou ser socorrido após cair de um cavalo durante a tarde de domingo (21), em uma fazenda localizada na região do Formigueiro, distante cerca de 2h30 de Corumbá pelo rio.

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 16h. Ao chegar no local para realizar o atendimento emergencial, encontraram a vítima consciente e orientado com dificuldades de locomoção.

Além disso, ele estava sentindo dores na região abdominal, nas costas e estava com falta de ar.

Ele então foi socorrido e transportado até o Porto Geral, onde foi colocado em uma viatura e encaminhado para Pronto-Socorro da cidade.

