Peão cai do cavalo e é resgatado por helicóptero da Marinha em fazenda do Pantanal

Um trabalhador rural, de 35 anos, precisou ser socorrido após cair do cavalo durante a tarde de sexta-feira (20), em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, a 50 Km de distância de Corumbá.

O rapaz tinha suspeita de fratura na costela, apresentando ainda dificuldade respiratória. Por conta da gravidade do ferimento, segundo o 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, foi resgatado pela Marinha do Brasil e levado até o Complexo do 6º Distrito Naval.

O resgate feito por meio de Evacuação Aeromédica (EVAM), empregando helicópteros do Comando do 6º DN, contou com o apoio do Corpo de Bombeiros do município.

Na chegada ao heliponto do EsqdHU-61, uma ambulância do Corpo de Bombeiros seguiu com o paciente para a Santa Casa de Corumbá.

Deixe seu Comentário

Leia Também