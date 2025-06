Peão de 17 anos morre afogado no Rio Negro, em Aquidauana

Um peão, de 17 anos, que não teve o nome divulgado, morreu afogado após desaparecer no Rio Negro, região do Taboco, a cerca de 150 quilômetros do perímetro urbano de Aquidauana.

Conforme as informações do site A Princesinha News, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 7h30 da manhã de quarta-feira (4), após o rapaz cair no rio enquanto atravessava o gado montado a cavalo.

Testemunhas contaram que o animal perdeu o controle e o peão foi arrastado pela correnteza, sem conseguir retornar à margem.

As buscas seguiram durante todo o dia, com apoio de mergulhadores especializados. O corpo do adolescente foi localizado nesta quinta, por volta das 10h, a cerca de 50 metros do ponto onde ele havia desaparecido, submerso a 4 metros de profundidade.

Equipes da Perícia e da Polícia Civil estiveram no local para os procedimentos legais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.

