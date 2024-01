Peão de comitiva é encontrado morto em avançado estado de composição no Pantanal

O peão, Rodrigo Nunes do Carmo, de 39 anos, foi encontrado morto em avançado estado de composição na região do Paiaguás, no Pantanal de Corumbá, durante a quinta-feira (25).

Ele estava caído ao lado da mula na qual cavalgava entre as fazendas Taymã e Santa Rosa. Conforme o site Folha MS, não se sabe ainda porque ele se afastou da comitiva e estava no local onde foi encontrado.

Algumas testemunhas, segundo o site, afirmaram que Rodrigo estava desaparecido há alguns dias.

Ontem, enquanto procuravam pela vítima, um dos integrantes da comitiva o achou caído. O responsável pelos peões acionou a Polícia Civil logo depois.

Ainda de acordo com o jornal local, o boletim de ocorrência não possui informações sobre marcas de violência no corpo da vítima e a causa da morte será identificada apenas após o laudo necroscópico.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1 ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

