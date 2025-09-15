Peão é agredido com enxadada na cabeça durante briga em fazenda de Ribas do Rio Pardo

Homem, de 33 anos, foi agredido com uma enxadada na cabeça durante uma briga ocorrida na fazenda localizada na MS-340, em Ribas do Rio Pardo, na tarde de domingo (14).

Conforme o registro de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital da Santa Casa onde uma vítima de lesão corporal dolosa havia dado entrada. Para as autoridades, ele contou que trabalha na fazenda há algum tempo.

Ao repassar os recados do proprietário para os outros funcionários, ele acabou tendo um desentendimento com um dos peões. Durante a briga, ele foi atingido por uma enxadada na cabeça, causando um grande corte.

O homem então foi socorrido e levado até uma unidade de saúde de Bandeirantes, porém, precisou ser transferido para Campo Grande, pois além do corte estava com um traumatismo craniano.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

