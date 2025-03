Peão é encontrado morto em fazenda de Paraíso das Águas

Um peão, de 44 anos, foi encontrado sem sinais vitais em uma fazenda localizada às margens da MS-060, na cidade de Paraíso das Águas. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (16).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a propriedade. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima deitada, encostada em uma parede.

Próximo ao corpo, foi encontrada uma caixa de medicamentos. No quarto da vítima, as equipes da Perícia Técnica descobriram que o homem havia vomitando sobre sua cama, possivelmente antes de andar até onde foi encontrado sem sinais vitais.

A mulher do homem contou que parou de receber noticias do marido ainda durante o sábado. Para a Polícia Civil, ela detalhou ainda que o marido foi diagnosticado com arritmia cardíaca, mas não teria buscado tratamento.

O caso foi registrado como morte natural na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

