Peão fica ferido ao cair do cavalo em fazenda do Pantanal

Um peão de 28 anos precisou ser socorrido após cair de um cavalo durante a lida em uma fazenda na região do Pantanal da Nhecolândia, localizada a cerca de 120 quilômetros da área urbana de Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo d Bombeiros, o homem sofreu uma “rodada de cavalo”, caindo do animal durante a lida no campo. Por conta da queda, ele ficou com ferimentos no rosto e uma fratura exposta no braço esquerdo.

O peão foi socorrido consciente e orientado, sendo resgatado pela guarnição e levado para o Pronto-Socorro Municipal.

