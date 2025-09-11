Peão fica ferido ao cair do cavalo em fazenda do Pantanal

Um peão de 28 anos precisou ser socorrido após cair de um cavalo durante a lida em uma fazenda na região do Pantanal da Nhecolândia, localizada a cerca de 120 quilômetros da área urbana de Corumbá.
Conforme as informações divulgadas pelo Corpo d Bombeiros, o homem sofreu uma “rodada de cavalo”, caindo do animal durante a lida no campo. Por conta da queda, ele ficou com ferimentos no rosto e uma fratura exposta no braço esquerdo.
O peão foi socorrido consciente e orientado, sendo resgatado pela guarnição e levado para o Pronto-Socorro Municipal.Reportar Erro
