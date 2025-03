Peão morre dias depois de cair do cavalo durante a lida em MS

Luciano Fagundes Ribeiro, de 44 anos, morreu quatro dias depois de cair do cavalo durante a lida em uma fazenda localizada na zona rural de Ponta Porã.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima estava trabalhando por volta das 4h30 da madrugada do dia 21 de março, quando acabou caindo do animal.

Ele foi rapidamente socorrido, sendo encaminhado para um hospital em Ponta Porã, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Dourados.

Luciano então ficou internado no Hospital da Vida, até falecer durante a terça-feira (25). O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

