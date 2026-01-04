Peão morre duas semanas após ser atacado por novilha em fazenda de Água Clara

Peão, de 59 anos, identificado como Silvinho Baraldi, morreu durante o sábado, dia 3, após não resistir a complicações clínica depois de ser atacado por uma novilha enquanto fazia manejo de gado em uma fazenda de Água Clara. O fato aconteceu no dia 20 de dezembro.

Ele chegou a tomar medicamentos e ser internado na Santa Casa de Campo Grande, no dia 30 de dezembro, mas não resistiu ao agravamento do quadro.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a pessoa que relatou a história na delegacia, contou que o peão estava manejando gado, quando uma novilha brava investiu contra ele, fazendo-o cair do cavalo.

Em ação contínua, a novilha o arremessou contra uma árvore, causando fortes dores torácicas. Inicialmente, o peão acreditou que se tratava de uma fratura de costela e imaginou que se recuperaria sem ajuda médica.

Porém, ainda conforme o registro, o peão passou a ser fortes dores e por diversos dias passou pelo Hospital Municipal de Água Clara e o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, onde exames comprovaram múltiplas fraturas de costela.

Foi passado alguns medicamentos, no entanto, a vítima não melhorou e devido à gravidade do caso, foi solicitado a transferência para a Santa Casa de Campo Grande, onde chegou no dia 30 e desde então, ficou internado.

No entanto, neste sábado, a vítima sofreu novo agravamento no quadro clínico e após tentativas de reanimação, não resistiu e teve o óbito declaro.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

