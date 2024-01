Peão sai para tomar banho em cachoeira e desaparece em Alcinópolis

Polícia Mulher é esfaqueada por usuária de drogas no centro de Campo Grande

Polícia 'Blade' corre pro mato para fugir da PM ao ser flagrado com fios roubados no Lageado

Polícia JD1TV: Homem é flagrado se masturbando em calçada do Santa Fé

Polícia Trabalhador morre dias após sofrer acidente no Distrito Industrial de Dourados

Polícia Com ciúmes e para se defender de agressão, mulher mete o facão na cabeça do marido

Polícia Mulher é morta com golpes de facão em São Gabriel do Oeste

Polícia 'Mustang' se irrita com barulho de moto e atira em jovem no Aero Rancho

Polícia Briga por causa do neto motivou assassinato de mulher em São Gabriel do Oeste

Colegas de trabalho passaram a fazer buscas, mas sem sucesso. No final da manhã desta terça-feira (9), procuraram o Corpo de Bombeiros de Coxim para informar o desaparecimento e solicitar apoio.

Conforme o site Coxim Agora, 'Gaguinho' saiu com o cachorro para ir até a cachoeira, que fica localizada a aproximadamente 500 metros da sede de uma fazenda. Porém, ele desapareceu e não retornou mais.

O peão Elton Miguel da Silva, conhecido como 'Gaguinho', desapareceu e está sendo procurado desde domingo, dia 7 de janeiro, quando saiu para tomar banho de cachoeira, em Alcinópolis, município localizado na região Norte de Mato Grosso do Sul.