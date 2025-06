Peão tenta matar o patrão durante festa de aniversário em fazenda de Jardim

Homem, de 42 anos, foi baleado durante sua festa de aniversário ocorrida na tarde de domingo (15), em uma fazenda localizada a 4km de Jardim. O suspeito é peão da propriedade onde a vítima trabalha como capataz.

Conforme o boletim de ocorrência, para comemorar o homem chamou alguns amigos e familiares para o local, onde passaram o dia reunidos. Já durante o final da tarde, quando as pessoas foram indo embora, restaram apenas a vítima, sua esposa e amiga, além do suspeito.

Enquanto as mulheres conversavam dentro de casa, o capataz entrou, já sangrando, dizendo que havia sido baleado pelo peão na varanda. Elas então colocaram o homem no carro e o levaram para o hospital da cidade, onde foi constado que ele foi alvejado duas vezes na nuca e uma na região do tórax.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo diligências na propriedade. Os militares então descobriram que o suspeito havia fugido do local em uma motocicleta. Por conta disso, não chegou a ser localizado.

Ainda segundo o registro policial, a vítima disse não ter desavenças com o peão, uma vez que eles se entendem nas questões da lida no campo. Devido a isso, ele desconhece o motivo das agressões.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

