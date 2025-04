Peça de avião cai sobre casa e assusta moradora de Três Lagoas

Os moradores de uma casa, localizada na rua Joaquim Martin, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas, levaram um susto após uma peça de avião cair no telhado durante a madrugada de terça-feira (15).

A moradora, Ideti Vieira, achou que alguma explosão estava acontecendo, porém, ao sair no quintal não conseguiu encontrar nada. Quando foi tomar café da manhã, com o dia mais claro, a moradora viu o estrago no telhado da varanda, onde uma peça de metal de quase 30 quilos caiu sobre a estrutura e quebrou meia dúzia de telhas.

“Foi um susto, parecia uma explosão, eu saí aqui e não vi nada, porque estava escuro, amanhecendo ainda. Mas logo que clareou o céu, eu vi aquilo em cima do telhado. Meu filho diz que caiu de um avião. Pode ser. Imagina o perigo se caí em cima de uma pessoa”, disse Ideti para o site da Rádio Caçula.

A família comunicou a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), para relatar o ocorrido. Outros moradores comentaram que pequenas aeronaves pulverizam as florestas sobrevoando a região.

A família aguarda resposta da Anac e felizmente poucas telhas ficaram quebradas. Com cinco cães na casa, Ideti ficou aliviada de nenhum dos animais ser atingido.

“Ainda bem que nenhum estava ali quando isto caiu, porque poderia acertar um caco de telha. Melhor assim, porque o prejuízo foi mínimo.”

