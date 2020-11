Pecuarista leva multa de R$ 5 mil por atear fogo em pastagem

Brenda Assis, com informações da assessoria

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana autuou ontem (23) no final da tarde, um pecuarista por responsabilidade em um incêndio.

O administrador foi surpreendido quando colocava fogo em uma área de pastagem na fazenda do infrator, localizada a 2 km da cidade. O incendiário informou que havia recebido ordem do patrão para realizar o fogo no intuito de renovar a pastagem.

A equipe ordenou e ajudou a extinguir o incêndio, que estava programado para uma área extensa.

Após apagado o fogo, os policiais mediram a área que fora queimada com uso de GPS, que perfez cinco hectares.

O pecuarista que ordenara o incêndio, um idoso de 73 anos, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5 mil.

No Estado, a Portaria do Imasul nº 797, de 24 de junho de 2020 suspendeu as Autorizações Ambientais de queima controlada pelo prazo de 180 dias.

