Pecuarista morre em queda de avião no Pantanal de MS, em Coxim

O médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, foi encontrado morto após o avião que ele pilotava cair na área rural nesta terça-feira (16), em Coxim. A queda e a morte foram confirmadas ao g1 pela família da vítima.

O monomotor, de prefixo PS-FDW, decolou em Araçatuba (SP) e tinha como destino uma fazenda em Figueirópolis D’Oeste (MT). A queda ocorreu por volta de 1 hora após a decolagem, em Coxim, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) saíram de Campo Grande para realizar as buscas da vítima e dos destroços do avião. Segundo as informações de site de rastreio, o avião decolou às 6h39 e tinha como horário de aterrissagem previsto para 7h50.

Ramiro pilotava um Cessna 210 Silver Eagle, prefixo PS-FDW, aeronave fabricada em 1980 e em situação regular de aeronavegabilidade, segundo dados da Anac. Considerado um piloto experiente, ele costumava realizar o mesmo trajeto regularmente.

