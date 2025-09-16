Menu
Polícia

Pedestre atropelado por moto morre após uma semana na Santa Casa da Capital

Acidente aconteceu no dia 6 de setembro e desde então a vítima ficou internada

16 setembro 2025 - 13h39Luiz Vinicius
Santa Casa de Campo GrandeSanta Casa de Campo Grande   (Divulgação)

O idoso Sandro Roberto, de 79 anos, morreu durante a noite desta segunda-feira (15), uma semana após ter sido vítima de um atropelamento ocasionado por uma moto em uma via do Parque do Lageado, em Campo Grande.

O acidente em questão aconteceu no dia 6 de setembro. Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha relatou que o pai estava atravessando uma avenida do bairro, quando foi atingido por um motociclista.

Ainda conforme o registro, o Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu Sandro, encaminhando-o até a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado com lesões graves, mas não resistiu e faleceu nesta segunda-feira.

A filha ainda destacou na delegacia que o motociclista foi identificado e repassou o nome para a Polícia Civil.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

