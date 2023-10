Pedestre é atropelado andando em 'ziguezague' pela BR-262 e morre em hospital

Wanderlei José Ribeiro, de 30 anos, morreu após ser atropelado enquanto andava em ‘ziguezague’ pela BR-262, próximo ao município de Ribas do Rio Pardo. O acidente aconteceu na noite de domingo (29).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, onde havia falecido uma vítima de atropelamento.

Ao chegar na unidade de saúde, os policiais conversaram com a equipe do Corpo de Bombeiros de Ribas do Rio Pardo responsável por atender o caso. Eles contaram que foram acionados por um cidadão que compareceu à base, sendo informados de uma vítima de atropelamento próximo a entrada de uma fazenda da região.

Wanderlei chegou a ser socorrido, mas acabou falecendo momentos depois de chegar na unidade hospitalar. Ainda no local do acidente, os militares ouviram populares dizendo que a vítima estava andando em ziguezague no meio da pista de rolamento.

Porém, apesar das informações, não foi encontrado nenhum veículo que possa ter participado do atropelamento. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também