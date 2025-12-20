Menu
Menu Busca sábado, 20 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Polícia

Pedestre é socorrido em estado grave ao ser atropelado na Marechal Rondon

Ele estava atravessando fora da faixa quando foi atingido por um carro

20 dezembro 2025 - 08h31Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um pedestre, ainda não identificado, foi socorrido em estado gravíssimo ao ser atropelado durante a noite de sexta-feira (19) na Rua Marechal Rondon, localizada na região central de Campo Grande.

Conforme o registro policial, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas pela área quando se deparou com o acidente. Os policiais então acionaram o socorro e isolaram a cena até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu a vítima em estado grave para a Santa Casa.

O atendimento inicial dos médicos indicou que o homem tinha um Traumatismo Cranioencefálico (TCE).

No local, o condutor do Honda Fit realizou o teste do bafômetro, dando negativo para ingestão de álcool. Ele então detalhou que seguia pela via quando foi surpreendido pelo homem atravessando fora da faixa, não tendo tempo hábil para desviar ou fazer qualquer manobra.

Diante da situação, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso que acabou sendo registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Paraguaio tenta furtar roupas em loja de shopping e acaba preso em Campo Grande
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Cinco pessoas morrem após colisão entre caminhão e van no Rio Grande do Sul
Líder de organização criminosa, 'Grego' é preso em MS
Polícia
Líder de organização criminosa, 'Grego' é preso em MS
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão invade casa após tocar campainha e furta chaves no Vilas Boas
Delegacia de Polícia Civil de Inocência
Polícia
Idoso é preso por importunação sexual contra empresária em Inocência
Policial militar achou que briga de casal era roubo e matou paraguaio a tiros em Ponta Porã
Polícia
Policial militar achou que briga de casal era roubo e matou paraguaio a tiros em Ponta Porã
Homem é obrigado a percorrer 10 km de motocicleta durante assalto em Nova Andradina
Polícia
Homem é obrigado a percorrer 10 km de motocicleta durante assalto em Nova Andradina
Homem morre ao cair e sofrer mal súbito em terreno baldio de Campo Grande
Polícia
Homem morre ao cair e sofrer mal súbito em terreno baldio de Campo Grande
O caso começou com uma briga
Polícia
Jovem é levado para Santa Casa após ser esfaqueado em Campo Grande
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Mulher atira e tenta matar o marido ao ser agredida durante briga em Campo Grande

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'