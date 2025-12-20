Pedestre é socorrido em estado grave ao ser atropelado na Marechal Rondon

Um pedestre, ainda não identificado, foi socorrido em estado gravíssimo ao ser atropelado durante a noite de sexta-feira (19) na Rua Marechal Rondon, localizada na região central de Campo Grande.

Conforme o registro policial, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas pela área quando se deparou com o acidente. Os policiais então acionaram o socorro e isolaram a cena até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu a vítima em estado grave para a Santa Casa.

O atendimento inicial dos médicos indicou que o homem tinha um Traumatismo Cranioencefálico (TCE).

No local, o condutor do Honda Fit realizou o teste do bafômetro, dando negativo para ingestão de álcool. Ele então detalhou que seguia pela via quando foi surpreendido pelo homem atravessando fora da faixa, não tendo tempo hábil para desviar ou fazer qualquer manobra.

Diante da situação, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso que acabou sendo registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também