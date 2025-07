Pedestre é socorrido em estado grave após ser atropelado na Vila Serradinho

Pedestre, não identificado até o momento, foi atropelado por um carro e socorrido em estado grave no início da noite desta sexta-feira (18), na Avenida Duque de Caxias, na região da Vila Serradinho, em Campo Grande.

A vítima foi diagnosticada com um traumatismo craniano e chegou a ficar inconsciente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa.

Segundo o boletim de ocorrência, agricultor, de 65 anos, contou que conduzia um Volkswagen Gol, estava seguindo pela via quando foi surpreendido pela presença do pedestre que atravessou a via de maneira repentina.

Devido à ação da vítima, o motorista não teve tempo de evitar o atropelamento. A Polícia Científica realizou os levantamentos periciais, que preliminarmente, apontam que o veículo estava com velocidade e frenagem compatível a uma entrada abrupta a via de rolamento.

A Polícia Civil também esteve no local. O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também