Pedestre morre ao se jogar na frente de caminhonete e ser atropelado em Dourados

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser atropelado durante a noite de sexta-feira (19), na BR-163, região do Pesqueiro Kanoa, em Dourados.
Conforme as informações policiais, o motorista da caminhonete S-10 contou que seguia pela rodovia sentido Campo Grande quando foi surpreendido pelo homem, que pulou do nada na frente do veículo.
Por conta disso, ele não conseguiu evitar a colisão e acabou atropelando a vítima. Com o impacto, o homem foi jogado às margens da rodovia, falecendo na hora.
O caso foi então atendido pela Polícia Militar, Polícia Civil e pela Perícia Técnica da cidade. Os fatos serão investigados pelas autoridades.
