Pedestre morre ao ser atropelado por moto na BR-262

Polícia Rapaz toma pedrada no olho e 'acorda' na Santa Casa de Campo Grande

Polícia Motociclista de aplicativo sai na porrada com ladrão, mas vê moto ser levada na Capital

Polícia Discussão e bebedeira termina com homem esfaqueado duas vezes no Isabel Gardens

Polícia Homem que matou ex-mulher com tijoladas na cabeça em Naviraí é preso

Polícia Homem é flagrado mantendo relações sexuais com cachorro em MS

Polícia Amantes do crime: Casal é preso por tráfico de drogas em conveniência

O motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou no local até a chegada das autoridades. O caso segue em investigação.

Equipes da Polícia Militar chegaram a ir até a cena do acidente, mas a vítima faleceu antes mesmo da chegada das equipes de socorro no local.

Conforme o site O Pantaneiro, o homem foi atropelado por uma moto, possivelmente enquanto atravessava a rodovia. No entanto, a dinâmica do acidente não chegou a ser divulgada.