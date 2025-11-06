Pedestre morre ao ser atropelado tentando atravessar rodovia em Ponta Porã

Tito Vilhalba, de 70 anos, morreu ao ser atropelado durante a manhã desta quinta-feira (6) na MS-164, em Ponta Porã.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, a vítima estava tentando atravessar a rodovia quando foi atingido por um Fiat Palio, que trafegava pelo local.
Após a colisão, o idoso foi arremessado e caiu no canteiro central da via, falecendo ainda no local. O condutor, de 38 anos, prestou todos os atendimentos necessários à vítima.
O acidente foi atendido ainda pelas equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica.
