Pedestre morre após ser atingido por moto ao tentar atravessar a rua Brilhante

Manoel Messias Filho, de 74 anos, morreu na tarde desta terça-feira (1°), após não resistir a ferimentos ocasionados por um atropelamento que sofreu, quando foi atingido por uma motocicleta, ao tentar atravessar a rua Brilhante, na região da Vila Bandeirante, em Campo Grande.

O pedestre chegou a ser internado na Santa Casa após o acidente, onde ficou constatado que ele teve politraumatismo, porém, o óbito foi declarado às 14h40, segundo informações do boletim de ocorrência.

Consta no sistema policial que o atropelamento aconteceu no cruzamento da rua Brilhante com a rua Jamil Nachif. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar havia detalhado no registro, que a motociclista seguia pela rua Brilhante e no cruzamento com a Jamil Nachif, foi surpreendida pela tentativa do idoso em atravessar a pista, não conseguindo evitar o atropelamento.

Naquela oportunidade, ambos foram socorridos por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para a Santa Casa.

Ainda conforme o registro policial, o hospital e equipes da Assistência Social não conseguiram contato com familiares ou responsável pela vítima.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

