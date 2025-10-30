Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Pedestre morre após ser atropelado na MS-480, entre MS e São Paulo

Quem encontrou o cadáver foram populares que usaram a rodovia para tráfego

30 outubro 2025 - 14h08Luiz Vinicius
Pedestre estava caído no acostamento da rodoviaPedestre estava caído no acostamento da rodovia   (Jornal da Nova)

Pedestre, ainda não identificado, morreu atropelado e teve o corpo encontrado nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 30 de outubro, na MS-480, em Anaurilândia.

O corpo estava nas proximidades do Posto Fiscal Ofayé, localizado na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Quem encontrou o cadáver foram populares que usaram a rodovia para tráfego e acionaram as autoridades e uma ambulância do município, que constatou o óbito.

Segundo o site Jornal da Nova, a vítima apresentava características de ser um andarilho. A principal suspeita é que o pedestre tenha sido atropelado e o veículo responsável pelo acidente, não tenha parado para prestar socorro.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As causas serão apuradas pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Três são presos por vender papel furtado da prefeitura em Corumbá
Polícia
Três são presos por vender papel furtado da prefeitura em Corumbá
Ônibus de Campo Grande
Polícia
Passageira é agredida por casal que pedia dinheiro dentro de ônibus em Campo Grande
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motociclista e criança ficam feridos após colisão com caminhonete em São Gabriel do Oeste
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Colegas de trabalho brigam por fofoca e trocam socos em shopping de Campo Grande
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Carne foi furtada pelo homem
Polícia
Era para o churrasco? Homem furta duas peças de fraldinha, mas é preso na Capital
Polícia Federal apreendeu vários materiais
Polícia
Homem é preso por armazenar abuso sexual infantil em Três Lagoas
Falsa 'garota do job' tenta usar nome de facção para extorquir campo-grandense
Polícia
Falsa 'garota do job' tenta usar nome de facção para extorquir campo-grandense
Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
Polícia
Devendo agiota, mulher tem casa atingida por 10 disparos em Sidrolândia
Operação aconteceu em Três Lagoas
Polícia
PF volta a caçar abusadores de menores na internet em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima