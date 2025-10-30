Pedestre morre após ser atropelado na MS-480, entre MS e São Paulo

Pedestre, ainda não identificado, morreu atropelado e teve o corpo encontrado nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 30 de outubro, na MS-480, em Anaurilândia.

O corpo estava nas proximidades do Posto Fiscal Ofayé, localizado na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Quem encontrou o cadáver foram populares que usaram a rodovia para tráfego e acionaram as autoridades e uma ambulância do município, que constatou o óbito.

Segundo o site Jornal da Nova, a vítima apresentava características de ser um andarilho. A principal suspeita é que o pedestre tenha sido atropelado e o veículo responsável pelo acidente, não tenha parado para prestar socorro.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As causas serão apuradas pela Polícia Civil.

