Pedestre morre atropelado em frente da UFMS

Ismael da Silva Rosa, de 60 anos, morreu na noite desta segunda-feira (30), em frente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Atacadão. O pedestre foi atropelado na pista do sentido Centro – Guaicurus.

Conforme o boletim de ocorrência, a condutora de 50 anos seguia em um Fiat Uno, quando Ismael apareceu repentinamente na frente do veículo. Ele chegou a ser atendido mas não resistiu e morreu no local.

Ela conta que o semáforo estava aberto, seguia pela Avenida Costa e Silva sentido centro/bairro, quando houve o atropelamento, poucos metros da faixa de pedestre.

Ismael foi arremessado por alguns metros após ser atingido. A Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

