Pedestre morre atropelado na Avenida Afonso Pena e motorista foge

Pedestre, ainda não identificado, morreu na madrugada deste domingo (6), após ser atropelado no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Ernesto Geisel, no centro de Campo Grande. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima estava pela Avenida Afonso Pena e ao tentar atravessar, foi atropelado pelo carro, de modelo não identificado, que seguia pela Avenida Ernesto Geisel.

O motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local, mas não houve testemunhas que pudessem identificar a placa, que poderia auxiliar na busca pelo suspeito.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, o pedestre já estava sem os sinais vitais.

Além do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe. Câmeras de segurança do entorno do local podem ajudar no caso.

O registro foi feito como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também