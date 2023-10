Pedestre morre quase dois meses depois de ser atropelado na Cônsul Assaf Trad

Lauro Anjos De Souza, de 47 anos, morreu quase dois meses depois de ser atropelado por um Fiat Uno na Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. Ele estava internado na Santa Casa desde o dia 10 de agosto.

Conforme as informações, já divulgada pelo JD1 anteriormente, o motorista seguia no sentido bairro ao centro, quando atingiu o pedestre. Consta no boletim de ocorrência que após a colisão, o condutor fugiu do local sem prestar socorro a Lauro, que foi amparado por populares.

Porém, algumas pessoas chegaram a perseguir o motorista, o fazendo retornar para o local do acidente. No entanto, momentos depois, ele voltou a fugir e abandonou o local antes mesmo da chegada do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Lauro foi socorrido e internado em estado grave, desde o atropelamento. Ontem (8), o irmão da vítima procurou a delegacia para informar que o homem não havia resistido aos ferimentos e faleceu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

