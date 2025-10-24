Menu
Polícia

Pedestre poderia estar deitado na rodovia quando foi atropelado e morto na MS-379

Ele foi identificado como Edvaldo Pereira Trindade

24 outubro 2025 - 14h51Brenda Assis
Vítima não sobreviveu ao atropelamentoVítima não sobreviveu ao atropelamento   (Rio Brilhante em Tempo Real)

O pedestre que morreu atropelado por um carro na noite desta quinta-feira (23), entre o distrito de Bocajá e Douradina, foi identificado como Edvaldo Pereira Trindade, de 47 anos.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o motorista do veículo contou que trafegava sentido Douradina para Rio Brilhante quando o carro apresentou problemas mecânicos.

Ao parar o veículo, percebeu que havia passado por cima de algo. Em seguida, outro motorista que trafegava pela via informou que ele havia atropelado uma pessoa. Equipes do Corpo de Bombeiros de Douradina e a PMR (Polícia Militar Rodoviária) foram acionadas, constatando o óbito da vítima.

Os levantamentos iniciais apontam que o homem poderia estar deitado na rodovia quando foi atingido pelo veículo. Porém, apenas exames periciais mais detalhados poderiam corroborar com essa suspeita.

