Pedestre que morreu atropelado atravessando rua em Dourados tinha 70 anos

Foi identificado como Daniel Alves da Silva, de 70 anos, o pedestre que morreu ao ser atropelado por uma moto na manhã desta segunda-feira (4), em Dourados.

As informações iniciais apontam que ele tentava atravessar a Rua Dr. Nelson de Araújo, entre as avenidas Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves, junto com a esposa e a filha.

Porém, acabou sendo atingido por uma moto, conduzida por um rapaz de 22 anos. Após o acidente, o motociclista permaneceu no local até a chegada das equipes do socorro.

Devido a gravidade dos ferimentos, Daniel morreu antes mesmo da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ao local do acidente.

A Polícia Militar também esteve pelo local e isolou a cena para os devidos trabalhos da Polícia Civil e Polícia Científica.

