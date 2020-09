Pedófilo de 49 anos é preso após pedir foto de menina de 10 anos "peladinha"

Pedreiro de 49 anos foi preso neste sábado (12), pela Polícia Civil do município de Amambaí, após pedir para menina de 10 anos enviar foto “peladinha” e enviar foto de seu órgão genital para ela. As conversas eram monitoradas pela mãe da criança há cerca de 15 dias.

De acordo com A Gazeta News, até o dia que a mãe encontrou as conversas no celular da filha, não havia conversas de conotação sexual, chegando a abordar temas variados, como atividades escolares. Suspeitando que a troca de mensagens tivesse o objetivo de cativar a criança, a família seguiu monitorado o pedreiro.

O homem começou a expor as verdadeiras intenções e chegou a enviar foto de suas partes íntimas a criança no mesmo dia em que foi preso. Além de pedir para a menina apagar a imagem, ele perguntou se a menina “teria coragem de tirar uma foto peladinha” para ele ver. A mãe repassou as mensagens para a polícia.

Ao receber voz de prisão, o pedreiro confessou ter mantido as conversas com a menina, inclusive de cunho sexual, e confirmou troca de mensagens semelhantes com outras crianças, mas tinha o hábito de apagar as conversas.

O celular do pedófilo foi recolhido e será submetido a perícia para tentar reaver as conversas e detectar outras vítimas. Encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Amambaí, o autor foi preso em flagrante.

Ele foi enquadrado no artigo 241-D do ECA (Estatuto de Criança e do Adolescente) que considera crime “aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso”. A pena é de um a três anos de reclusão e multa.

