PedÃ³filo Ã© preso por engravidar menina de 11 anos

Um homem de 32 anos foi preso por estupro de vulnerável, na tarde desta segunda-feira (18), em Ladário. O homem teria engravidado uma menina de 11 anos e ainda fixado uma relação com vítima, tendo o consentimento da família.

Segundo informações policias a denúncia de que o homem teria engravidado a menor foi feita em agosto de 2018, mas o mandado de prisão preventiva foi negado pelo Ministério Público Estadual. Após a decisão, o individuo desrespeitou as decisões e voltou a se aproximar da vítima, sendo flagrada junto a menina próxima a maternidade da cidade.

De acordo com relatos feitos a assistência Psicossocial do Centro de Referência em Assistência Social (CREAS) de Ladário, a vítima mantém um relacionamento com autor do estupro, morando juntos na mesma residência. A relação tem o consentimento da família da garota, que foi orientada sobre o crime, mas não interfere na situação.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Blonkowsk, relata que casos como este são comuns pela região, mas a Polícia Civil, conselho tutelar e CREAS trabalham para reprimir a exploração sexual de crianças e adolescente.

O homem foi preso e encaminhado a delegacia de Polícia Civil em Ladário.

