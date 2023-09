Pedófilo que aliciava menores na internet, pedia 'nude' e depois fazia ameaças é preso

Homem, de 30 anos, foi preso durante a manhã de quarta-feira (13), na cidade de Maringá (PR), por pedofilia e crimes relacionados. A prisão foi feita pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio das delegacias de Mundo Novo e Eldorado, com o apoio da Polícia Civil do Paraná.

As equipes se deslocaram até o local para cumprir o mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Durante a checagem, foram aprendidos mais de 100GB de materiais pornográficos, armazenados em celulares e “pendrives”. Centenas de vítimas de várias idades, dentre elas adolescentes, foram identificadas.

As investigações tiveram início há aproximadamente dez meses, quando o pai de um adolescente procurou a delegacia de Mundo Novo denunciando que seu filho estava sendo vítima de extorsões de cunho sexual.

O suspeito aliciava as vítimas através das redes sociais, oportunidade em que se utilizando de um perfil falso feminino, solicitava fotos de conteúdo pornográfico das vítimas, na maioria homens entre 13 e 30 anos.

Após obter as imagens, o criminoso revelava que não era uma mulher e exigia novas imagens de cunho sexual, sob ameaça de divulgar as imagens que já possuía na internet e principalmente para familiares e amigos das pessoas enganadas por ele. A investigação ainda apurou que o autor já residiu na região e conhecia a maioria das vítimas.

O delegado responsável pelas investigações indiciou o homem incialmente pelos crimes de armazenamento de pornografia infantil (art. 241-B do ECA) e estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e representou pela busca e apreensão e prisão preventiva do investigado que foram deferidas pela 2ªVara Criminal de Mundo Novo.

Preso em seu apartamento, na cidade de Maringá, ele foi encaminhado para a cadeia do município, onde permanece a disposição da justiça.

