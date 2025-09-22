Pedreiro é espancado ao ser flagrado estuprando criança em Campo Grande

Um pedreiro, de 65 anos, foi preso ao ser flagrado estuprando uma criança de 9 anos durante a noite de sábado (20), no Bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande. Na manhã de hoje (22), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Conforme as informações policiais, os vizinhos encontraram o homem cometendo o crime e o tiraram de casa, o agredindo com socos, chutes e pauladas. Quando a Polícia Militar chegou, ele estava sendo espancado.

Devido a grande quantidade de gente, os militares precisaram utilizar spray de pimenta e munição de borracha para conter os moradores. Ainda assim, eles jogavam pedras e garrafas para acertar o suspeito, atingindo também os policiais.

Por estar ferido, ele precisou ser encaminhado para o CRS Aero Rancho, onde foi constatada uma fratura facial, sendo transferido para hospital, onde passou por atendimento médico especializado. Na noite de sábado, os moradores quebraram e atearam fogo na casa do suspeito.

Ainda segundo relatos, o suspeito vinha molestando a criança há uma semana. Para as autoridades, a mãe da menor detalhou que o homem frequentava sua casa, devido a proximidade criança com o convívio da vizinhança.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também