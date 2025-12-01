Pedreiro é espancado com pedaços de pau após discutir com neta da namorada na Capital

Pedreiro, de 57 anos, foi severamente espancado com pedaços de pau durante a noite deste domingo, dia 30, na região do Jardim São Lourenço, em Campo Grande. Ele teria discutido com a neta da namorada.

Quando ele estava retornando para a própria casa, foi abordado por três pessoas em um Fiat Mobi, que passaram a agredi-lo. Ele foi socorrido por uma vizinha que o encaminhou para atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima comentou com policiais militares que não se recorda o motivo da discussão com a neta da companheira, mas que lembra que a jovem e o namorado teriam participado das agressões.

Na unidade de saúde, a equipe médica relatou que a vítima apresentava hematoma na região do crânio, escoriações no ombro e estava em estado de embriaguez.

A vizinha que socorreu o homem apresentou imagens de câmera de segurança aos policiais, que visualizaram o veículo citado e algumas pessoas com pedaços de pau na mão.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também