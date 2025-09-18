Pedreiro morre dias após cair do telhado durante reforma em Dourados

João Ribeiro da Silva, de 73 anos, morreu quatro dias depois de cair do telhado de casa durante o serviço que realizada em uma casa localizada na Rua Manoel Vicente Pereira, na Vila Cachoeirinha, em Dourados.
Conforme o registro policial, João trabalhava como pedreiro e estava fazendo uma reforma no telhado de um imóvel. No dia 12 de setembro, ele acabou caindo de aproximadamente 3 metros de altura.
O idoso foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, onde ficou internado até falecer no dia 16.
Doador de órgãos, ele ainda ficou na unidade de saúde até a quinta-feira (17), antes de ser liberado para a família. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.
