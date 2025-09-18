Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Pedreiro morre dias após cair do telhado durante reforma em Dourados

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos causados na queda

18 setembro 2025 - 15h11Brenda Assis
Hospital da VidaHospital da Vida   (Google Maps)

 João Ribeiro da Silva, de 73 anos, morreu quatro dias depois de cair do telhado de casa durante o serviço que realizada em uma casa localizada na Rua Manoel Vicente Pereira, na Vila Cachoeirinha, em Dourados.

Conforme o registro policial, João trabalhava como pedreiro e estava fazendo uma reforma no telhado de um imóvel. No dia 12 de setembro, ele acabou caindo de aproximadamente 3 metros de altura.

O idoso foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, onde ficou internado até falecer no dia 16.

Doador de órgãos, ele ainda ficou na unidade de saúde até a quinta-feira (17), antes de ser liberado para a família. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Polícia Civil de Camapuã
Polícia
Diagnosticada com virose, criança morre após ir ao médico duas vezes em Camapuã
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA)
Polícia
Casal é preso por armazenamento e produção de pornografia infanto-juvenil em Campo Grande
Delegacia Santa Rita Do Pardo
Polícia
Homem morre ao pular de carro em movimento em Santa Rita do Pardo
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Criança de 9 anos é encontrada sozinha em casa suja e desorganizada na Cidade Morena
Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande
Polícia
Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Idoso morre após sofrer infarto e esposa denuncia omissão de socorro na Santa Casa
Movimentação da PM no local -
Polícia
AGORA: Dois jovens são baleados em tentativa de execução no Jardim Nhanhá
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Polícia
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande