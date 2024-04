'Peixão grande' do tráfico é preso e mais de 700kg de droga é apreendido na Capital

Um traficante, de 27 anos, e seu cunhado, de 18 anos, foram presos depois de serem flagrados traficando no Jardim Cerejeiras, em Campo Grande, durante a tarde de quarta-feira (4). A equipe da Força Tática da Polícia Militar, lotada na 11ªCIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), apreendeu mais de 750kg de maconha e quase 10kg de cocaína.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais faziam diligências pela região quando ao passar por um Fiat Siena, viu o motorista tentando se esconder dentro do carro. Ao realizar a abordagem, os militares localizaram tabletes de maconha nos pés do passageiro. Logo no começo, eles contaram que venderiam os três tabletes da droga por R$ 1.850,00, sendo que estavam no local esperando ligações para finalizar a venda.

O traficante então relatou que é fornecedor de drogas para outros estados do Brasil, tendo uma grande quantidade do entorpecente armazenada em sua residência. Na casa, localizada na Rua dos Arquitetos, os policiais encontraram 2kg da droga, rolos de embalagem plástica, fita adesiva, plástico filme e cerca de R$ 127,00 em dinheiro.

Continuando a entregar o esquema, o homem contou que perto do imóvel tinha um ‘guarda-roupa’ (termo usado para se referir as casas usadas para guardar uma grande quantidade de drogas), que continha uma grande quantidade do entorpecente. No novo endereço, foram localizados 20 fardos de maconha que totalizaram 717 kg.

Além disso, o imóvel tinha ainda 10 tabletes de cocaína, que totalizaram 9.4kg, que estava guardado junto com uma espingarda calibre 5.5. No quintal, foram encontrados quatro pés de maconha grande, com mais de meio metro de altura.

Diante da situação, os dois foram presos e o caso registrado como tráfico de drogas, tráfico de drogas, relacionado a associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não.

