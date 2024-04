Turista tem pé dilacerado por peixe em Balneário de Bonito

Durante um passeio no Balneário do Sol em Bonito na quarta-feira (10), uma mulher de 57 anos, acabou sendo ferida seriamente por um peixe Dourado.

Conforme informado pelo Balneário, foram dois cortes profundos causados pelo incidente que acabou precisando de pontos. A mulher que é uma turista do interior de São Paulo foi socorrida ainda no local por um guarda-vidas e foi encaminhada ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Ao JD1, a administração do local informou que o incidente pode ter ocorrido quando o Dourado tentava predar uma Piraputanga, peixe menor existente na região que é parte da alimentação do Dourado.

Ainda conforme nota do Balneário, esse tipo de incidente é raro no local. "Gostaríamos de enfatizar que, embora estejamos situados em meio a uma natureza exuberante, onde a vida selvagem nos surpreende de formas inesperadas, incidentes como este são extremamente raros. A segurança de nossos visitantes é nossa prioridade, e estamos continuamente comprometidos em tomar todas as medidas possíveis para garantir uma experiência segura e agradável para todos".

Já a visitante recebeu o tratamento necessário e encontra-se em recuperação.

