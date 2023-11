Pensando que ganharia R$ 2 mil fácil, rapaz acaba preso por ajudar em roubo de carro

Um rapaz, de 24 anos, foi preso depois de prestar apoio a um roubo a carro no começo da tarde desta sexta-feira (24), na Avenida Gury Marques, região da Vila Albuquerque, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender um acidente de trânsito. No deslocamento até o endereço indicado, foram abordados por duas idosas, sendo informados de que elas haviam sido vítimas de um roubo a mão armada. Os assaltantes estavam em um Volkswagen Fox e levaram um Renault Logan prata das mulheres.

Diante dessas informações, a viatura continuou o deslocamento. Ao entrarem na Avenida dos Cafezais, encontraram com o Fox no canteiro central, pois o motorista teria perdido o controle e colidido contra as árvores. Por conta disso, o rapaz abandonou o veículo e saiu andando a pé, sendo abordado pelos policiais cerca de quatro quadras depois do acidente.

Ele logo foi reconhecido pelas vítimas. Quando questionado, ele disse que receberia R$ 2 mil para conduzir o carro roubado até o Bairro Aero Rancho.

Porém, acabou sendo abandonado pelos comparsas depois de bater. Levado para a delegacia, foi descoberto que ele tinha um mandado de prisão em aberto e que o rapaz estava foragido da justiça.

Durante a confecção do boletim de ocorrência o veículo roubado foi localizado pelas próprias vítimas, no estacionamento de um mercado. O carro estava abandonado e sem os pertences das vítimas, após isso, o carro foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo curso de pessoas e roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Deixe seu Comentário

Leia Também