"Pensei nas minhas filhas", afirmou agente patrimonial que deteve adolescente

Ainda em estado de choque, o agente patrimonial, Jocsã conceição Silva, 32 anos, contou que só pensou nas suas duas filhas no momento que deteve o adolescente, de 15 anos, que atacou uma mãe na Escola Municipal Bernardo Franco Baís, na tarde desta quinta-feira (18), em Campo Grande. A experiência de 13 anos em segurança privada também foi aliada para conter a ação.

"Pensei nas minhas filhas, de 11 e 2 anos, porque elas também estudam, então, primeiramente pensei nelas e na minha função que é guardar a escola, foi instinto", detalhou o funcionário bastante emocionado.

Há 1 ano e meio trabalhando no local como agente patrimonial, Jocsã ressalta que sua experiência em segurança privada também foi primordial para impedir uma tragédia maior, o servidor ainda destaca a importância da sua função no colégio.

"Nossa preocupação maior são as crianças, mas graças a Deus, eles estavam lá dentro com a porta fechada, o guarda patrimonial está sendo mais que necessário nas escolas com essa onda de ataque que tava vindo aí", reforçou.

Conforme Jocsã, o jovem chegou cedo na escola, por volta das 10h30 e ficou rodeando a área. "Eu já estava cuidando, porque ele chegou cedo, mas não esperava o acontecido. Deu 13h ele entrou já com a faca na mão, acertou a mãe que estava na secretaria, eu consegui imobilizar ele para não passar pro pátio que era onde estava os alunos na acolhida", relatou.

Após imobilizá-lo, o funcionário acionou a Polícia Militar que encaminhou o rapaz à DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), onde aguarda para ser encaminhado a uma Unidade Educacional de Internação onde permanecerá à disposição da Justiça.

O local foi submetido a exame pericial e os instrumentos, 4 facas e uma marreta, foram apreendidos. As circunstâncias do fato e suas motivações estão sendo esclarecidas.

