Perdeu! Em Blitz da Lei Seca, casal é flagrado com arma e cannabis no Taveirópolis

Durante uma operação da Lei Seca, a Polícia Militar abordou um motorista que conduzia um VW Gol e se negou a fazer o teste de bafômetro na madrugada deste sábado (3), na Vila Taveirópolis, em Campo Grande.

Conforme a ocorrência, o homem identificado como Anderson de 37 anos, estava “visivelmente nervoso”. Ao checarem o sistema Sigo, os policiais notaram uma longa ficha criminal com o vulgo “PCC”

Diante da suspeita, a guarnição realizou uma busca pessoal no veículo, onde foi encontrado um revólver calibre .38 e 2,5 gramas de cannabis sativa.

Anderson afirmou que a arma, encontrada embaixo do banco do motorista era de Jenifer de 22 anos, proprietária do VW Gol que estava sentada no banco de passageiros. No entanto, ela negou ser proprietária do revólver.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e portar drogas, para consumo pessoal. O veículo foi encaminhado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

