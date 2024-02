'Perdeu tia': Cliente é assaltada por duas mulheres dentro do Camelódromo

Mulher, de 44 anos, procurou a delegacia na tarde deste sábado (10) para denunciar um assalto que sofreu nas dependências do Camelódromo, na região central de Campo Grande, no final da manhã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima teria sido abordada por duas mulheres, com uma delas portando um canivete, que anunciaram o assalto. "Perdeu tia, perdeu".

As ladras levaram a bolsa e os pertences da vítima, que informou na delegacia, que as mulheres fugiram na direção do Mercado Municipal.

Como ficou nervosa, a vítima não conseguiu descrever e nem lembrar as características das suspeitas.

O caso foi registrado como roubo majorado e roubo majorado com emprego de arma branca.

