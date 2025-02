Perícia encontrou 18 munições usadas em execução de homem na Cidade Morena

O trabalho no local do crime, que culminou na morte de Moraci Pereira Brandão, de 48 anos, na Vila Cidade Morena, no final da tarde desta terça-feira (11), resultou na apreensão de 13 estojos de uma pistola de 9 milímetros e 5 projéteis deformados.

A informação está presente no boletim de ocorrências, registrado como homicídio qualificado pela traição de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

As munições foram usadas por dois indivíduos encapuzados - um deles com máscara de palhaço, para não ser identificado. Eles chegaram em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, e aproveitaram que a vítima chegava na própria casa, quando desceram e dispararam várias vezes.

Apesar dos disparos, Moraci chegou a ser resgatado com vida e encaminhado para a Santa Casa da Capital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Moraci tinha envolvimento com o tráfico, sendo considerado um nome de peso no crime, e cumpria pena no regime semiaberto provisório.

O veículo usado no crime, que aparece nas imagens das câmeras de segurança, foi abandonado na Rua Darwin Dolabani, no Bairro Jardim Itamaracá, e incendiado pelos criminosos.

