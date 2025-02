'Perigoso e violento', ladrão que fez família refém no Vida Nova tem mais de 40 passagens

Preso na noite de quarta-feira (5) após invadir uma casa, fazer uma mulher e duas crianças refém durante roubo no Jardim Vida Nova, em Campo Grande, João Feitosa do Nascimento, de 34 anos, conhecido como ‘Latro’, é considerado ‘extremamente perigoso e violento’, por conta das suas passagens policiais.

Conforme o apurado pelo JD1, o ladrão possui mais de 35 passagens por crimes como: latrocínio, tentativa de homicídio , lesão corporal, roubo armado com faca e pistola, violação de domicílio, perturbação, receptação, ameaças e furto.

Ontem, em mais uma empreitada criminosa armado com uma faca, ele invadiu uma casa localizada no cruzamento das ruas Garopaba e José Carlos Medina, onde tentou fazer uma mulher, de 27 anos, e seus filhos como refém. Por medo, ela se escondeu debaixo da cama do quarto com as crianças.

Durante a ação do ladrão, ela gritou por socorro e três policiais militares à paisana, que estavam pelo local, ouviram o pedido e foram tentar ajudar a vítima, mas viram a porta ser bloqueada pela geladeira, manobra feita pelo indivíduo para não deixar os militares entrarem.

Sem conseguir fazer a vítima de refém e tendo os policiais por perto, o criminoso danificou a mangueira do botijão de gás e tentou atear fogo na residência com um isqueiro, e foi nesse momento que os policiais conseguiram entrar no imóvel, retirando o botijão e salvando a mulher e as duas crianças.

O ladrão passou a fugir pelo telhado da residência, chegando a pular para outras casas no intuito de fugir, quando outras equipes da Polícia Militar chegaram e iniciaram o cerco para detê-lo. Após alguns minutos de busca, um militar conseguiu atirar contra o indivíduo, que finalmente foi detido. Primeiramente, ele foi levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia e recebendo alta, foi encaminhado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como roubo, cárcere privado, ameaça, resistência e invasão de domicílio.

