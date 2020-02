Período de proibição da pesca termina nesta sexta-feira

Jônathas Padilha, com informações do Diário Online

Termina nesta sexta-feira (28) o período de proibição de pesca em Mato Grosso do Sul. Todos os anos a Polícia Militar Ambiental (PMA) realiza rondas para garantir que não haja pesca predatória durante época de reprodução dos peixes. Neste ano, as fiscalizações autuaram 41% a mais do que o mesmo período passado.

Durante a operação 2019/2020 o número relativo à quantidade de pessoas autuadas foi 41% maior que a passada e o total de pescado apreendido foi de 859 quilos, quase o triplo em comparação ao 2018/2019.

Ainda conforme os dados da PMA, 55 pessoas foram autuadas, 47 delas presas em flagrante. A diferença entre os autuados administrativamente e presos se dá pelo fato de alguns conseguirem fugir, entretanto, são identificados posteriormente e respondem ao processo pelo crime.

Agora, os agentes iniciam uma nova fase da fiscalização com a pesca aberta em todo o Estado. Nesse período, os peixes formam grandes cardumes e ficam vulneráveis, porém, não há pescadores nos rios.

Com a pesca aberta, há grande incidência de pescadores nos rios, havendo necessidade de cuidados redobrados.

Multas

Ainda em comparação com a operação passada, o valor das multas nesta operação foi 155,47% superior, totalizando R$ 105.564,00. Esse valor reflete a quantidade de pescado apreendido.

Materiais apreendidos

Os petrechos de pesca, barcos, motores de popa apreendidos e outros materiais apreendidos durante a operação cresceu em 126%.

