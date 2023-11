Expulsos de boate da Capital atiram contra seguranças e terminam baleados

Por volta das cinco horas da manhã deste domingo (5), uma troca de tiros terminou com dois feridos. O fato aconteceu na avenida Afonso Pena com a Travessa Dona Sabina, na Boate Única, em Campo Grande.

Cinco pessoas teriam sido expulsas da boate pelos seguranças locais, porém os envolvidos não aceitaram, ameaçando os seguranças, que pediram apoio para dois policiais que estavam dentro da boate, à paisana.

Após as ameaças, já fora da boate e dentro de um veículo, os envolvidos efetuaram alguns disparos direcionados aos policiais. Em defesa, os policiais atiraram contra essas pessoas e duas delas foram baleadas, um homem e uma mulher, que estavam dentro do carro com mais um homem e duas mulheres, no total de cinco pessoas dentro do carro. As duas pessoas baleadas foram encaminhadas para a Santa Casa.

A Perícia, Polícia Militar e o Batalhão de Choque de Campo Grande chegaram no local para apurar os fatos.

Deixe seu Comentário

Leia Também